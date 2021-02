Cronaca 781

Coronavirus, in Sicilia lieve aumento dei casi ma solo 20 vittime. E' il dato più basso del 2021

Il rapporto tra positivi e tamponi è del 2,4% (22.2730 i test effettuati) ed è sempre uno dei migliori in Italia

13 Febbraio 2021 18:12

Tornano a salire lievemente i casi di coronavirus in Sicilia ma il trend è comunque abbastanza stabile: sono 543 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, mentre sono 20 i decessi uno in meno di ieri ed è il dato più basso del 2021.Il rapporto tra positivi e tamponi è del 2,4% (22.2730 i test effettuati) ed è sempre uno dei migliori in Italia. Buone notizie anche sul fronte dei ricoveri: tornano in calo, dopo l'aumento di ieri, le terapie intensive (-1) e continua il trend in discesa di quelli in regime ordinario (-12). "Soltanto" 860 guariti oggi, ma nel fine settimana la tendenza è sempre al ribasso.

In calo i nuovi casi di Covid 19 in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute sono stati 13.532 nelle ultime 24 ore a fronte dei 13.908 di ieri; in calo anche il numero dei tamponi (290.534 rispetto ai 305.619 di ieri), con un tasso di positività che sale al 4,6% (ieri era del 4,5%). I decessi di oggi sono 311 (ieri 316) per un totale di 93.356 dall’inizio della pandemia.



