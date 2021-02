Cronaca 443

Coronavirus, in Sicilia la curva dell'epidemia prosegue la discesa: 695 casi in più con oltre 22 mila tamponi

Le vittime del Coronavirus oggi sono 29, mentre i guariti 1.600. In Italia, invece, i nuovi casi sono 12.956 e 336 i decessi

Redazione

10 Febbraio 2021 17:43

La curva dell'epidemia continua la sua discesa in Sicilia, avvicinando la regione alla zona gialla: sono 695 i nuovi contagi registrati oggi su 22.360 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività del 3,1%. Numeri migliori rispetto a ieri ma soprattutto rispetto a mercoledì scorso, visto che l'andamento dell'epidemia risulta più veritiero nei confronti settimanali.Le vittime del Coronavirus oggi sono 29, mentre i guariti 1.600. Ancora ottime notizie anche dagli ospedali, con la pressione sui reparti che si affievolisce sensibilmente: rispetto a ieri ci sono 59 ricoverati in meno nei reparti Covid delle strutture siciliane, 1.108 (-53) quelli in regime ordinario e 170 (-6) quelli in terapia intensiva.

Questa la suddivisione per province dei nuovi casi sull'isola: 218 a Palermo, 197 a Catania, 93 a Messina, 58 ad Agrigento, 38 a Siracusa, 33 a Trapani, 23 a Ragusa, 22 a Caltanissetta e 13 a Enna. Da inizio epidemia sono 143.471 i siciliani colpiti dal virus, 3.757 i decessi e 102.127 i guariti. Gli attuali positivi sono 37.587, di cui 36.309 in isolamento domiciliare.

Sono 12.956 invece i nuovi casi Covid in Italia, contro i 10.630 di ieri, con 310.994 tamponi (ieri 273.263), 36,731 in più contro i 130mila in più di ieri, e questo fa sì che il tasso di positività si muova leggermente verso l’alto, dal 3,9% di ieri al 4,1% di oggi. I decessi sono 336 (ieri 422), per un totale di 92.338 vittime da inizio epidemia.

Sostanzialmente stabili i ricoveri, con le terapie intensive che registrano 155 ingressi del giorno (ieri 146), e sono in tutto 2.128 (ieri erano 2.143), mentre i ricoveri ordinari sono 232 in meno (ieri -15), per un totale attuale di 19.280 (ieri ne risultavano 19.512). I guariti nelle 24 ore sono 16.467 (ieri 15.827), per un totale di 2.165.817. Prosegue il calo del numero degli attualmente positivi: 3.856 (ieri però 5.637 in meno), 410.111 in tutto. Di questi, 388.703 sono in isolamento domiciliare, 3.609 in meno rispetto a ieri. (Piero Vassallo, Gds.it)



