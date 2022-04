Cronaca 415

Coronavirus, in Sicilia la curva dei contagi torna ad aumentare: i nuovi casi sono 4.399

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 967, 40 in meno rispetto a ieri

Redazione

16 Aprile 2022 17:21 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-sicilia-la-curva-dei-contagi-torna-ad-aumentare-i-nuovi-casi-sono-4399 Copia Link Condividi Notizia

Sono 4.399 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 28.778 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 3.705. Il tasso di positività sale al 15,2% mentre ieri era al 14,2%. L'isola è oggi all'ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 132.201 con un decremento di 3.034 casi. I guariti sono 8.147 mentre le vittime sono 9 e portano il totale dei decessi a 10.353. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 967, 40 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 57, uno in più rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.143 casi, Catania 992, Messina 1.174, Siracusa 428, Trapani 378, Ragusa 259, Caltanissetta 168, Agrigento 370, Enna 210.

Su base nazionale sono 63.815 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 61.555. Le vittime sono invece 133, lo stesso numero registrato ieri. Gli attuali positivi al Covid sono in tutto 1.221.338, 2.414 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 15.659.835 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.602. I dimessi e i guariti sono 14.276.895, con un incremento di 61.986 rispetto a ieri. Sono 424.482 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus. Ieri erano stati 397.482. Il tasso di positività è al 15%, in calo rispetto al 15,5% di ieri. Sono 411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.878, ovvero 102 in meno rispetto a ieri.(Gds.it)



Sono 4.399 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 28.778 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 3.705. Il tasso di positività sale al 15,2% mentre ieri era al 14,2%. L'isola è oggi all'ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 132.201 con un decremento di 3.034 casi. I guariti sono 8.147 mentre le vittime sono 9 e portano il totale dei decessi a 10.353. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 967, 40 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 57, uno in più rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.143 casi, Catania 992, Messina 1.174, Siracusa 428, Trapani 378, Ragusa 259, Caltanissetta 168, Agrigento 370, Enna 210. Su base nazionale sono 63.815 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 61.555. Le vittime sono invece 133, lo stesso numero registrato ieri. Gli attuali positivi al Covid sono in tutto 1.221.338, 2.414 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 15.659.835 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.602. I dimessi e i guariti sono 14.276.895, con un incremento di 61.986 rispetto a ieri. Sono 424.482 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus. Ieri erano stati 397.482. Il tasso di positività è al 15%, in calo rispetto al 15,5% di ieri. Sono 411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.878, ovvero 102 in meno rispetto a ieri.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare