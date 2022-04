Cronaca 357

Coronavirus in Sicilia, la curva dei contagi torna a salire: i nuovi casi sono 6.550

La Sicilia è oggi al sesto posto per contagi. Aumentano anche i morti e i ricoveri

Redazione

Come era prevedibile, dopo due giorni di "calma", dovuta ai pochi tamponi di domenica e del 25 aprile, oggi è riesploso il contagio, sia in Sicilia che nel resto d'Italia, il tutto dovuto agli "accumuli" e ai ritardi che sempre avvengono in questi casi. Dunque, nell'Isola sono segnalati 6550 casi (più del triplo rispetto a ieri), con 25 vittime. Salgono anche i ricoveri (+18), scendono però di 2 i casi in terapia intensiva. Il tasso di positività sale al 19% mentre ieri era al 14,4%. La Sicilia è oggi al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 124.278 con un aumento di 2.314 casi. I guariti sono 4.704, il totale dei decessi a 10.529. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.791 casi, Catania 1324, Messina 813, Siracusa 783, Trapani 631, Ragusa 486, Caltanissetta 391, Agrigento 719, Enna 123.

In Italia invece sono ben 87.940 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 29.575 di ieri (giorno post-festivo) e, soprattutto, i 99.848 di mercoledì scorso. I tamponi processati sono 554.526 (ieri 182.675) con un tasso di positività che scende dal 16,2% al 15,9%. I decessi sono 186 (ieri 146): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 163.113. Le terapie intensive sono 15 in meno (ieri -7), con 34 ingressi del giorno, e scendono a 394 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 173 in meno (ieri +278), 10.155 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.(Gds.it)



