Coronavirus in Sicilia, la curva dei contagi torna a salire: i nuovi casi sono 375

Numeri in crescita rispetto alla giornata di ieri quando erano stati 291 i nuovi casi

Redazione

24 Ottobre 2021 18:51

Sono 375 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 9.752 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 3,8% (ieri 2,4%). È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Numeri in crescita rispetto alla giornata di ieri quando erano stati 291 i nuovi casi su 12.159 tamponi processati. Sono 7 i decessi ma, come segnala la Regione Siciliana, sono tutti dei giorni precedenti. L'Isola è al quinto posto per contagi giornalieri. Attualmente ci sono 6.668 positivi al Covid, di cui 267 ricoverati in regime ordinario (-1), 42 in terapia intensiva e 6.359 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 292.004, mentre i decessi a 6.986. A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 41 casi, a Catania 191, a Messina 35, a Siracusa 71, a Ragusa 4, a Trapani 8, a Caltanissetta 11, ad Agrigento 11 e ad Enna 3.

A livello nazionale, lieve calo della curva epidemica, che era in crescita da diversi giorni. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 3.725 contro i 3.908 di ieri. Riduzione del numero dei tamponi, 403.715 (ieri 491.574) con un tasso di positività che sale allo 0,9% (+0,1%). In calo i decessi, 24 (ieri 39), per un totale di 131.826 vittime dall’inizio dell’epidemia. Le terapie intensive aumentano di 3 unità (ieri -5) e sono 341 con 18 ingressi del giorno, così come sono in crescita i ricoveri ordinari, in rialzo da alcuni giorni: sono 18 in più (ieri +12) e 2.473 in tutto. La regione con più casi odierni è la Campania (+467), seguita da Lazio (+459), Veneto (+398) e Lombardia (+393). I casi totali sono 4.741.185. (Denise Marfia, Gds.it)



