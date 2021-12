Cronaca 656

Coronavirus in Sicilia, la curva dei contagi torna a correre: i nuovi casi sono 789

In aumento nell'isola oltre che i contagi anche i ricoveri sia in regime ordinario che in terapia intensiva

Salgono nuovamente i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 789 su 16.274 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 4,8%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 618 i nuovi casi e il tasso di positività era al 2,6%. Sono 2 i decessi e 253 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (387, +21 sul dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (+2). La Sicilia è sesta per numeri di contagi giornalieri.

A livello provinciale, 232 i nuovi casi a Catania, 210 a Messina, 85 a Palermo, 60 a Trapani, 57 ad Agrigento, 57 a Siracusa, 54 a Caltanissetta, 34 a Ragusa, nessun caso a Enna. Sono 12.527 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.959. Sono invece 79 le vittime in un giorno, ieri erano state 86. Sono 312.828 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 564.698. Il tasso di positività è al 4%, in aumento rispetto al 3,2% di ieri.

Sono 811 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 20 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 69. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.333, ovvero 234 in più rispetto a ieri. Sono 254.553 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 5.339 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.164.780, i morti 134.551. I dimessi e i guariti sono invece 4.775.676, con un incremento di 7.098 rispetto a ieri. (Dario Pasta, Gds.it)



