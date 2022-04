Cronaca 380

Coronavirus in Sicilia, curva dei contagi ancora in calo: i nuovi casi sono 4.014

Scendono anche i ricoveri, almeno in regime ordinario, mentre rimangono uguali quelli in terapia intensiva

Redazione

24 Aprile 2022

Continuano a calare, seppur lentamente, i contagi da Covid 19 in Sicilia. Sono 4014 (ieri 4976) i casi rilevati, con sette vittime (ieri 14), 10486 in totale. Scendono anche i ricoveri (10 in meno di ieri), almeno in regime ordinario, mentre rimangono uguali quelli in terapia intensiva (49). Sono stati 24.377 tamponi effettuati, su un totale di 12.451.619 da inizio emergenza. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 120.548 (+3.274), in isolamento domiciliare ci sono 119.682 pazienti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 957.057 (+1.320). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 1206, Catania 866, Messina 846, Siracusa 390, Ragusa 255, Trapani 322, Agrigento 426, Caltanissetta 214 e Enna 76. La Regione Siciliana comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati oggi 587 sono relativi a giorni precedenti al 23/04/22 (di cui 554 del 22/04/22) e che sul numero dei deceduti comunicati oggi uno si riferisce al 24/04/2022, uno al 23/04/2022, cinque al 22/04/2022.

Per quanto riguarda il resto d'Italia, sono stati rilevati 56.263 nuovi casi (il 23 aprile 70.520) a fronte di 326.211 tamponi effettuati su un totale di 211.691.841 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore. Nelle ultime 24 ore sono stati 79 i decessi (il 23 aprile 143) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 162.688. Diventano 16.136.057 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.244.149 (+11.920), 1.233.838 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 9.895 di cui 416 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 14.729.220 con un incremento di 44.489 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Campania (7.404), poi Lazio (5.985), Lombardia (5.972), Veneto (4.891), Emilia Romagna (5.190) e Puglia (4.596). (Gds.it)



