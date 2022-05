Cronaca 301

Coronavirus in Sicilia, la curva dei contagi continua a scendere: i nuovi casi sono 2.817

Continua a scendere ancora, dunque, la curva epidemica in Sicilia, così anche come nel resto d'Italia

Redazione

Sono 2.817 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia su 23.420 tamponi processati e l'indice di positività è 12,02%, in discesa rispetto alla giornata di ieri quando era al 14,5%. È quanto emerge dal bollettino del ministero alla Salute. Sabato erano stati registrati 3.111 casi. Continua a scendere ancora, dunque, la curva epidemica in Sicilia, così anche come nel resto d'Italia. Invariati i ricoveri in terapia intensiva mentre scendono quelli in regime ordinario. I decessi sono in tutto 12.

Attualmente ci sono 116.344 positivi al Covid nell'Isola, di cui 802 ricoverati in regime ordinario, 46 in terapia intensiva e 115.496 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 98..722, mentre i decessi a 10.599. Da inizio pandemia sono state 1.115.665 le persone contagiate dal Coronavirus in Sicilia.A livello provinciale, a Palermo sono 735 i casi registrati, a Catania 693, a Messina 962, a Siracusa 295, a Trapani 311, a Ragusa 202, a Caltanissetta 160, ad Agrigento 269 e ad Enna 25.

A livello nazionale, sono 40.757 i nuovi contagi da Covid, ieri erano stati 53.602. Le vittime sono invece 105, 25 in meno rispetto a ieri. Sono invece 1.231.670 le persone attualmente positive al Covid, 2.291 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.504.791 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 163.612. I dimessi e i guariti sono 15.109.509, con un incremento di 39.195 rispetto a ieri.(Gds.it)



