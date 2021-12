Cronaca 377

Coronavirus in Sicilia, la curva dei contagi concede una tregua: 608 nuovi casi ma aumentano i ricoveri

Nell'isola i nuovi positivi sono in diminuzione ma come succede tutti i fine settimana, sono stati eseguiti meno tamponi

Redazione

Sono 608 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, molto meno di ieri ma questo succede ogni lunedì, visto che la domenica gli esami sono nettamente meno. Le vittime sono sei, i guariti 321. Continuano a salire i ricoveri, ora a quota 591. Sono 16.213 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.259. Sono invece 137 le vittime in un giorno, ieri erano state 97.

Sono 369.703 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della salute, 7.428 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.405.360, i morti 135.778. I dimessi e i guariti sono invece 4.899.879, con un incremento di 8.640 rispetto a ieri. (Gds.it)



