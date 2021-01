Cronaca 1099

Coronavirus: in Sicilia in calo nuovi contagi e vittime, ma aumentano malati in terapia intensiva

In crescita invece in Italia i nuovi casi di Covid-19: quelli rilevati nelle ultime 24 ore sono 14.078 e 521 i decessi

Redazione

21 Gennaio 2021 17:56

Sono 1.230 i casi di Coronavirus registrati oggi in Sicilia su 21.609 tamponi processati: dunque si registra un lieve calo rispetto alla giornata di ieri. Il tasso di positività è del 5,7%. In calo anche il numero delle vittime, oggi 28. Scende anche il numero di ricoverati in regime ordinario sull'isola a causa del Covid, aumento invece per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva.Ad oggi sono 126.364 i siciliani che sono stati contagiati dal virus. Le vittime diventano 3.129, i guariti 76.337 (1.011 quelli odierni). Attualmente risultano positivi 46.898 persone, di cui 45.241 in isolamento domiciliare obbligatorio, 1.436 ricoverati nei reparti Covid (-23) e 221 in rianimazione (+6).

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo è ancora la più colpita con 459 casi, poi Catania 248, Messina 127, Trapani 112, Caltanissetta 104, Siracusa 68, Agrigento 41, Ragusa 36 ed Enna 35. L'incidenza dei casi negli ultimi 7 giorni per 100 mila abitanti è in calo ovunque tranne che nel Palermitano.

In crescita invece in Italia i nuovi casi di Covid-19: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, quelli rilevati nelle ultime 24 ore sono 14.078 rispetto ai 13.571 di ieri; in lieve calo i tamponi che, tra molecolari e antigenici, sono stati 267.567 rispetto ai 279.762 di ieri. Il tasso positivi/test sale al 5,2% dopo il 4,8% di ieri. Le vittime delle ultime 24 ore sono state 521 (ieri 524), per un totale di 84.202. (Piero Vassallo, Gds.it)



Sono 1.230 i casi di Coronavirus registrati oggi in Sicilia su 21.609 tamponi processati: dunque si registra un lieve calo rispetto alla giornata di ieri. Il tasso di positività è del 5,7%. In calo anche il numero delle vittime, oggi 28. Scende anche il numero di ricoverati in regime ordinario sull'isola a causa del Covid, aumento invece per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva.Ad oggi sono 126.364 i siciliani che sono stati contagiati dal virus. Le vittime diventano 3.129, i guariti 76.337 (1.011 quelli odierni). Attualmente risultano positivi 46.898 persone, di cui 45.241 in isolamento domiciliare obbligatorio, 1.436 ricoverati nei reparti Covid (-23) e 221 in rianimazione (+6).

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo è ancora la più colpita con 459 casi, poi Catania 248, Messina 127, Trapani 112, Caltanissetta 104, Siracusa 68, Agrigento 41, Ragusa 36 ed Enna 35. L'incidenza dei casi negli ultimi 7 giorni per 100 mila abitanti è in calo ovunque tranne che nel Palermitano.

In crescita invece in Italia i nuovi casi di Covid-19: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, quelli rilevati nelle ultime 24 ore sono 14.078 rispetto ai 13.571 di ieri; in lieve calo i tamponi che, tra molecolari e antigenici, sono stati 267.567 rispetto ai 279.762 di ieri. Il tasso positivi/test sale al 5,2% dopo il 4,8% di ieri. Le vittime delle ultime 24 ore sono state 521 (ieri 524), per un totale di 84.202. (Piero Vassallo, Gds.it)



Coronavirus, in provincia di Caltanissetta risale il contagio: 104 positivi in più, 7 nuovi ricoveri e 1 decesso

News Successiva Tragica sfida su TikTok: morte cerebrale per la bimba di 10 anni. Saranno donati gli organi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare