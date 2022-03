Cronaca 1250

Coronavirus in Sicilia, impennata di contagi: i nuovi casi sono 7.049. L'Isola è prima in Italia

Da diverse settimane non si registravano così tanti nuovi positivi

Redazione

In aumento i casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 7.049 su 39.611 tamponi processati e l'indice di positività sale al 17,8%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.357 i nuovi casi su 17.263 tamponi e il tasso di positività era al 13,7%. Sono 35 i decessi e 4.489 i guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-26 sul dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (-2). La Sicilia è al primo posto nella classifica per numero di casi. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.710 casi, Catania 1.075, Messina 1.047, Siracusa 718, Trapani 814, Ragusa 643, Caltanissetta 399, Agrigento 1.078, Enna 176.

Guardando i numeri nazionali sono 60.191 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 22.083. Le vittime sono invece 184 (ieri erano state 130). Sono 531.194 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 188.274. Il tasso di positività è all'11,3%, in calo rispetto al 11,7% di ieri. Sono 592 (610) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 18 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 50. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.776 (8.989), ovvero 213 in meno rispetto a ieri.(Gds.it)



