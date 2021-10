Cronaca 225

Coronavirus in Sicilia, impennata di contagi: i nuovi casi sono 443. Aumentano anche i ricoveri

Nessun decesso segnalato e soltanto 81 i guariti. Rispetto a lunedì della scorsa settimana c'è un 70% in più di casi giornalieri

Redazione

25 Ottobre 2021 17:17

Sono 443 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 10.037 tamponi processati e l'indice di positività sale per il secondo giorno consecutivo: oggi è al 4,4% mentre ieri al 3,8%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. ieri erano stati 375 i nuovi casi su 9.752 tamponi processati. La Sicilia balza, nuovamente, al primo posto per numero di contagi giornalieri, seguita da Lazio (386) ed Emilia Romagna (362). Salgono anche i ricoveri in regime ordinario (23) mentre scendono di tre unità quelli in terapia intensiva. C'è da considerare, però, che la domenica le dimissioni sono davvero poche. Nessun decesso segnalato e soltanto 81 i guariti. Rispetto a lunedì della scorsa settimana c'è un 70% in più di casi giornalieri.

Attualmente ci sono 7.030 positivi al Coronavirus in Sicilia, di cui 290 ricoverati in regime ordinario, 39 in terapia intensiva e 6.701 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 292.085, mentre i decessi a 6.986. Da inizio pandemia sono state 306.101 le persone contagiate dal Covid nell'Isola. A livello provinciale, i numeri maggiori si registrano ancora una volta a Catania con 282 nuovi positivi. Per il resto, a Palermo sono stati riscontrati 42 casi, a Siracusa 89, a Messina nessuno, a Trapani 8, a Ragusa 1, a Caltanissetta 7, ad Agrigento 11 e ad Enna 3.

A livello nazionale, i nuovi positivi sono 2.535 (rispetto ai 3.725 del 24 ottobre). I tamponi processati sono 222.385 che portano il tasso di positività a 1,13%. Si registrano 30 decessi (il 24 ottobre erano 24). I guariti sono 2.626 mentre per gli attualmente positivi si registra un calo di 121 unità, per un totale di 74.654. (Gds.it)



Sono 443 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 10.037 tamponi processati e l'indice di positività sale per il secondo giorno consecutivo: oggi è al 4,4% mentre ieri al 3,8%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. ieri erano stati 375 i nuovi casi su 9.752 tamponi processati. La Sicilia balza, nuovamente, al primo posto per numero di contagi giornalieri, seguita da Lazio (386) ed Emilia Romagna (362). Salgono anche i ricoveri in regime ordinario (23) mentre scendono di tre unità quelli in terapia intensiva. C'è da considerare, però, che la domenica le dimissioni sono davvero poche. Nessun decesso segnalato e soltanto 81 i guariti. Rispetto a lunedì della scorsa settimana c'è un 70% in più di casi giornalieri. Attualmente ci sono 7.030 positivi al Coronavirus in Sicilia, di cui 290 ricoverati in regime ordinario, 39 in terapia intensiva e 6.701 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 292.085, mentre i decessi a 6.986. Da inizio pandemia sono state 306.101 le persone contagiate dal Covid nell'Isola. A livello provinciale, i numeri maggiori si registrano ancora una volta a Catania con 282 nuovi positivi. Per il resto, a Palermo sono stati riscontrati 42 casi, a Siracusa 89, a Messina nessuno, a Trapani 8, a Ragusa 1, a Caltanissetta 7, ad Agrigento 11 e ad Enna 3. A livello nazionale, i nuovi positivi sono 2.535 (rispetto ai 3.725 del 24 ottobre). I tamponi processati sono 222.385 che portano il tasso di positività a 1,13%. Si registrano 30 decessi (il 24 ottobre erano 24). I guariti sono 2.626 mentre per gli attualmente positivi si registra un calo di 121 unità, per un totale di 74.654. (Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare