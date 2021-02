Cronaca 239

Coronavirus in Sicilia, il bollettino di oggi: 744 nuovi contagi, continua il calo dei ricoveri

Le vittime in Sicilia sono 24 nelle ultime 24 ore. Sono invece 10.630 i nuovi casi Covid in Italia e 422 i decessi

Redazione

09 Febbraio 2021 17:59

Sono 744 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, i ricoverati in ospedale calano a 1.337 (-36 rispetto a ieri), 1.131 i guariti e 24 le vittime di oggi. A fornire i dati aggiornati è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, assieme all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. I tamponi processati sono stati 21.948 tra molecolari e test rapidi, con il tasso di positività che aumenta rispetto a ieri e si porta al 3,4%.Sono invece 10.630 i nuovi casi Covid in Italia, contro i 7.970 di ieri, ma con 273.263 tamponi, ben 130mila in più, tanto che il tasso di positività è in netto calo dal 5,2 al 3,9%. In crescita i decessi, 422 (ieri 307), per un totale di 92.002 vittime da inizio epidemia. Stabili invece i ricoveri, con le terapie intensive invariate rispetto a ieri (quando invece erano aumentate di 36 unità) con 146 ingressi del giorno, e sono 2.143 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 15 in meno (ieri +261), 19.512 in totale. (Piero Vassallo, Gds.it)



Sono 744 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, i ricoverati in ospedale calano a 1.337 (-36 rispetto a ieri), 1.131 i guariti e 24 le vittime di oggi. A fornire i dati aggiornati è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, assieme all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. I tamponi processati sono stati 21.948 tra molecolari e test rapidi, con il tasso di positività che aumenta rispetto a ieri e si porta al 3,4%.Sono invece 10.630 i nuovi casi Covid in Italia, contro i 7.970 di ieri, ma con 273.263 tamponi, ben 130mila in più, tanto che il tasso di positività è in netto calo dal 5,2 al 3,9%. In crescita i decessi, 422 (ieri 307), per un totale di 92.002 vittime da inizio epidemia. Stabili invece i ricoveri, con le terapie intensive invariate rispetto a ieri (quando invece erano aumentate di 36 unità) con 146 ingressi del giorno, e sono 2.143 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 15 in meno (ieri +261), 19.512 in totale. (Piero Vassallo, Gds.it)



News Successiva Covid, Musumeci fa il punto: "Lavoriamo per la zona gialla". Preoccupano i primi casi di variante in Sicilia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare