Coronavirus in Sicilia, i positivi sono 2.931: in calo i ricoveri e 17 i decessi

In Sicilia ci sono 150.398 positivi al Coronavirus, di cui 861 ricoverati in regime ordinario e 45 in terapia intensiva

Redazione

Sono 2.931 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 17.500 tamponi processati e l'indice di positività è lievemente sceso al 16,7% (ieri era al 17,4%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.825 i nuovi casi a fronte di 16.272 test. In calo i ricoveri sia in regime ordinario che in terapia intensiva. Rispetto alla giornata di ieri, è minore il numero di decessi registrati in 24 ore. La Sicilia è quarta per numero di contagi giornalieri. Attualmente in Sicilia ci sono 150.398 positivi al Coronavirus, di cui 861 ricoverati in regime ordinario e 45 in terapia intensiva. I deceduti salgono a 11.792, mentre i guariti a 1.414.534. Da inizio pandemia sono state 1.576.724 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.

A livello nazionale, sono 35.004 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 38.219. Le vittime sono 158, in calo rispetto alle 175 di ieri. Il tasso è al 15,3%, in calo rispetto al 17,1% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 229.180 tamponi. Sono invece 336 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 15 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 26. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9.028, cioè 369 in meno rispetto a ieri.(Gds.it)



