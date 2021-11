Cronaca 274

Coronavirus in Sicilia, i nuovi contagi sono 505: 16 le vittime. Ricoveri stazionari

La quarta ondata sta arrivando in Sicilia in maniera graduale ma preoccupante

Redazione

I nuovi casi in Sicilia sono 505, poco meno rispetto a ieri ma con quasi il triplo dei tamponi processati, oltre 34 mila. Il tasso di positività passa dal 3,69% di ieri all’1,45% di oggi. I morti sono 16. 340 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari e 42 in terapia intensiva. La provincia di Catania con 164 nuovi positivi, torna ad essere prima in Sicilia. Palermo 43, Messina 40, Siracusa 83, Trapani 45, Ragusa 17, Caltanissetta 40, Agrigento 60 ed Enna 13. In Italia i nuovi positivi sono 10.047 individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 6.404. Sono invece 83 le vittime in un giorno, anche se nel conto sono comprese 14 vittime comunicate dalla Sicilia che si riferiscono ai giorni scorsi. Ieri erano state 70.



