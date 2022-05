Coronavirus in Sicilia, i nuovi contagi sono 1.204: l'Isola al sesto posto per nuovi casi

Gli attuali positivi sono 116.343 con il decremento di un caso. Le vittime sono 6

Redazione

Sono 1.204 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 9.124 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.871. Il tasso di positività sale al 13,1% (era al 12%). La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 116.343 con il decremento di un caso. I guariti sono 1.374 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 10.605. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 850, 2 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 46, lo stesso numero rispetto al giorno precedente. A livello provinciale si registrano a Palermo 334 casi, Catania 264, Messina 283, Siracusa 62, Trapani 149, Ragusa 75, Caltanissetta 90, Agrigento 269, Enna 16.

Sul piano nazionale i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 18.896. Ieri erano stati 40.757. Le vittime sono invece 124, rispetto a ieri 19 in più (la Campania ha però comunicato che dieci decessi registrati oggi, risalgono a un periodo compreso tra il 25 e il 29 aprile). Sono 1.205.102 le persone attualmente positive al Covid, 26.568 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.523.859 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 163.736. I dimessi e i guariti sono 15.155.021, con un incremento di 45.512 rispetto a ieri.(Gds.it)



