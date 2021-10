Cronaca 437

Coronavirus in Sicilia, i nuovi casi tornano ad aumentare: sono 304. Ricoveri in calo

La Sicilia è terza per casi giornalieri dopo Veneto 348 e Lombardia con 307 nuovi positivi

Redazione

13 Ottobre 2021 17:33

Sono 304 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 17.276 tamponi processati e l'indice di positività si attesta all'1,8% (ieri 2%). È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 273 i nuovi casi ma erano stati inferiori i test eseguiti, 13.879. Numeri, dunque, pressocchè stazionari negli ultimi giorni. La Sicilia è terza per casi giornalieri dopo Veneto 348 (ma con 46.074 tamponi) e Lombardia 307 (con 53.236 test). L'Isola, però si trova quarta per indice di positività dietro Calabria, Basilicata e Marche. Calano ancora i ricoveri in regime ordinario (-26), ma salgono di due unità quelli in terapia intensiva. Sono sei i decessi, anche se la Regione Siciliana specifica che 5 sono relativi ai giorni scorsi, mentre è boom di guariti, ben 1.045.

Attualmente in Sicilia ci sono 9.282 positivi al Covid, di cui 324 ricoverati in regime ordinario, 41 in terapia intensiva e 8.934 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 286.262, mentre i decessi a 6.915. da inizio pandemia sono state 302.466 le persone contagiate dal Coronavirus nell'Isola. A livello provinciale, sono 43 i nuovi casi a Palermo, 127 a Catania, 12 a Messina, 38 a Siracusa, 8 a Trapani, 22 a Ragusa, 12 a Caltanissetta, 31 ad Agrigento e 11 a Enna.

A livello nazionale, sono 2.772 i nuovi casi di Covid registrati, a fronte dei 2.494 di ieri; i tamponi effettuati sono 278.945 mentre ieri 315.285, per cui il tasso di positività risale all’1% (ieri 0,8%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 37 (ieri 49), per un totale da inizio pandemia di 131.241. I ricoveri ordinari sono 2.552 (113 in meno rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 367 (tre in meno, con 19 ingressi del giorno: ieri erano stati 21).(Denise Marfia, Gds.it)



Sono 304 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 17.276 tamponi processati e l'indice di positività si attesta all'1,8% (ieri 2%). È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 273 i nuovi casi ma erano stati inferiori i test eseguiti, 13.879. Numeri, dunque, pressocchè stazionari negli ultimi giorni. La Sicilia è terza per casi giornalieri dopo Veneto 348 (ma con 46.074 tamponi) e Lombardia 307 (con 53.236 test). L'Isola, però si trova quarta per indice di positività dietro Calabria, Basilicata e Marche. Calano ancora i ricoveri in regime ordinario (-26), ma salgono di due unità quelli in terapia intensiva. Sono sei i decessi, anche se la Regione Siciliana specifica che 5 sono relativi ai giorni scorsi, mentre è boom di guariti, ben 1.045. Attualmente in Sicilia ci sono 9.282 positivi al Covid, di cui 324 ricoverati in regime ordinario, 41 in terapia intensiva e 8.934 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 286.262, mentre i decessi a 6.915. da inizio pandemia sono state 302.466 le persone contagiate dal Coronavirus nell'Isola. A livello provinciale, sono 43 i nuovi casi a Palermo, 127 a Catania, 12 a Messina, 38 a Siracusa, 8 a Trapani, 22 a Ragusa, 12 a Caltanissetta, 31 ad Agrigento e 11 a Enna. A livello nazionale, sono 2.772 i nuovi casi di Covid registrati, a fronte dei 2.494 di ieri; i tamponi effettuati sono 278.945 mentre ieri 315.285, per cui il tasso di positività risale all'1% (ieri 0,8%). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 37 (ieri 49), per un totale da inizio pandemia di 131.241. I ricoveri ordinari sono 2.552 (113 in meno rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 367 (tre in meno, con 19 ingressi del giorno: ieri erano stati 21).(Denise Marfia, Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare