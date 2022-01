Coronavirus in Sicilia, i nuovi casi sono 9.248: l'Isola è al quinto posto per contagi

Sono 28.804 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 14.269

Sono 9248 i casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore, meno dei 14000 e passa di ieri ma con molti meno tamponi. Nove le vittime. Gli ospedalizzati salgono a 1138, in aumento rispetto a ieri, con 135 persone in terapia intensiva. Sono 28.804 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 14.269. Il tasso di positività sale al 32% ieri era 24%. L'isola è al quinto posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 18.663 casi, al secondo posto l’Emilia Romagna con 17.119 casi, al terzo il Lazio con 11.905 casi, al quarto la Campania con 9.739 casi.

Gli attuali positivi sono 88.384 con un aumento di 8.268 casi. I guariti sono 971 mentre le vittime sono 9 e portano il totale dei decessi a 7.643. Sul fronte ospedaliero sono 1.138 ricoverati, con 75 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 135, 16 casi in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 1.229 casi, Catania 1.741, Messina 1.575, Siracusa 692, Trapani 725, Ragusa 405, Caltanissetta 849, Agrigento 1.579, Enna, 453.

Sono 108.304 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 219.441 di ieri e i 144.243 di sette giorni fa. Un calo legato all’effetto del giorno festivo: i tamponi infatti sono 492.172, ben 650mila in meno rispetto al giorno prima, tanto che il tasso di positività schizza al 22% (era al 19,7%). (Gds.it)



