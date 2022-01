Cronaca 1725

Coronavirus in Sicilia, i nuovi casi sono 8mila: diminuiscono i ricoveri ma le vittime sono 42

Tanti per fortuna sono anche i guariti, 1423, e i ricoveri fanno segnare un incoraggiante -3

Redazione

Casi stabili in Sicilia a poco più di 8.000 (8.133 per l'esattezza) in 24 ore, ma il numero delle vittime rimane sempre molto, molto alto: ben 42. Tanti per fortuna sono anche i guariti, 1423, e i ricoveri fanno segnare un incoraggiante -3 (1.556 in tutto). Sono 192.320 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 228.179. Le vittime sono invece 380 mentre ierinerano state 434.

Sono 1.181.889 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.481.349 . Il tasso di positività è al 16,3%, in aumento rispetto al 15,4% di ieri. Sono 1.688 i pazienti in terapia intensiva, 27 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 134. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.500, ovvero 52 in più rispetto a ieri. (Gds.it)



