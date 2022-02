Coronavirus. In Sicilia i nuovi casi sono 7.194, i decessi 25. In diminuzione i ricoveri

Coronavirus. In Sicilia i nuovi casi sono 7.194, i decessi 25. In diminuzione i ricoveri

A poco più di due anni dall'inizio della pandemia, l'Italia supera i 150mila morti per Covid

Redazione

In leggero aumento il numero dei nuovi casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 7.194 su 47.519 tamponi processati e l'indice di positività sale al 15,1%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.159 i nuovi casi su 50.509 tamponi e il tasso di positività era al 14,2%. Sono 25 i decessi e 8.389 i guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-13 sul dato di ieri), stabili quelli in terapia intensiva (115, stesso dato di ieri). La Sicilia è al quinto posto nella classifica per numero di casi. A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.319 nuovi casi, a Catania 1.422, a Messina 1.828, a Siracusa 785, a Ragusa 575, a Trapani 582, a Caltanissetta 473, ad Agrigento 458 e ad Enna 127.

Sono 75.861 i nuovi contagi da Covid in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 81.367. Le vittime sono invece 325, mentre ieri erano state 384. A poco più di due anni dall'inizio della pandemia, l'Italia supera i 150mila morti per Covid: sono 150.221, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 11.923.631 gli italiani che hanno contratto il virus mentre gli attualmente positivi sono 1.813.274, in calo di 61.351 nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono invece 9.960.136 con un incremento di 137.221 rispetto a ieri.



