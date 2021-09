Cronaca 296

Coronavirus in Sicilia, i nuovi casi sono 643: l'Isola al secondo posto in Italia dopo la Lombardia

Riprendono a diminuire i ricoveri, -30 posti occupati nei reparti ordinari. È quanto emerge dai dati diffusi dal bollettino del ministero della Salute

Redazione

18 Settembre 2021 17:22

Sono 643 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia su 18.040 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta intorno al 3,6%. Dati pressocchè stabili rispetto a ieri, quando si registravano 606 casi e un tasso di 3,2%. L'Isola oggi, a differenza di ieri, non è prima per numero di nuovi contagi: in vetta c'è la Lombardia, che la supera con 765 casi. Riprendono a diminuire i ricoveri, -30 posti occupati nei reparti ordinari. È quanto emerge dai dati diffusi dal bollettino del ministero della Salute.

Oggi sono 18 i decessi comunicati, la regione Sicilia precisa che solo 4 sono di oggi, mentre gli altri si riferiscono ai giorni precedenti. In particolare, 5 a ieri (17 settembre), 3 al 16, 2 al 15 settembre, 1 al 14, 1 all'11, 1 al 9 e infine un altro al 3 settembre. In totale sono 6691 i morti in Sicilia dall'inizio della pandemia.Gli attuali positivi sono 20.738 (-1039 rispetto a ieri), di cui 19.972 in isolamento e 766 i pazienti ricoverati con sintomi. Dei degenti in ospedale, 666 sono nei reparti ordinari, facendo registrare un -30 rispetto a ieri, e 100 sono in terapia intensiva (+1), di cui 7 i nuovi ingressi oggi.

A livello della diffusione dei contagi per province, Catania è quella che oggi registra più casi: sono 206. A seguire: Palermo 141, Messina 119, Caltanissetta 48, Siracusa 41, Trapani 37, Ragusa 32, Agrigento 19. Non si registra nessun nuovo caso nell'Ennese. In Italia è in leggero aumento il numero dei nuovi positivi sono 4.578 casi nelle ultime 24 ore (+26 positivi rispetto al dato di ieri) ma con un aumento del numero dei tamponi processati: ne sono stati fatti 355.933 (+71.354 rispetto alle precedenti 24 ore). Il tasso di positività scende, infatti, a 1,3% rispetto a 1,6% di ieri.

Il numero dei decessi è di 51 (ieri 66) e porta a 130.284 il numero delle vittime dall’inizio della pandemia.

Continua a diminuire la pressione ospedaliera con i ricoveri ordinari che sono 3.958 (-31) e i ricoveri nelle terapie intensive che sono 519 (-6) con 31 ingressi del giorno (ieri 34).(Anna Sampino, Gds.it)



