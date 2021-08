Cronaca 660

Coronavirus, in Sicilia i nuovi casi sono 581: giù i contagi ma ricoveri aumentano al 10%

Diminuiscono i nuovi positivi al Covid in Italia: sono 5.321 e 5 i decessi

Redazione

01 Agosto 2021 18:31

Sono 581 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.282 tamponi, con un tasso di positività al 6,3%. Si conferma un rallentamento della velocità di crescita della curva dei contagi, ormai vicina al picco: +23,5% nell'ultima settimana, nei sette giorni precedenti la crescita era stata del 64%. Non si registrano nuove vittime del virus quest'oggi mentre i guariti sono 32. Aumenta però la pressione sugli ospedali dell'isola: sono 295 i ricoverati in regime ordinario nei reparti Covid (+20 rispetto a ieri), con un tasso di occupazione del 9,9%. In terapia intensiva invece sono occupati 33 posti letto (+2), con tre nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore e un tasso di occupazione del 4,9%. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Catania 109, Palermo 106, Ragusa 73, Siracusa 72, Messina 67, Trapani 62, Caltanissetta 58, Agrigento 34. Nessun nuovo contagio in provincia di Enna.

Diminuiscono i nuovi positivi al Covid in Italia: sono 5.321, il tasso di positività aumenta al 3,2% ma nel numero dei tamponi manca a referto quello del Lazio. Il numero di decessi è di 5 (-11 rispetto alle 24 ore precedenti) ma anche in questo caso mancano i dati dei decessi della Regione Lazio che a causa di un attacco hacker del sistema informatico ha aggiornato solo il dato dei nuovi casi positivi e dell’occupazione dei posti letto. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di area medica sono aumentati di 103 unità (ieri +39) con un totale di 1.954 ricoverati. I ricoverati nelle terapie intensive sono aumentate di 16 unità per un totale di 230, e 22 ingressi giornalieri. I dimessi guariti sono aumentati di 1.250 unità per un totale di 4.135.930 dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 91.350 con un aumento di 4.065 rispetto a ieri. I deceduti in Italia per il Covid 19 dall’inizio della pandemia sono 128.068. (Piero Vassallo, Gds.it)



Sono 581 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.282 tamponi, con un tasso di positività al 6,3%. Si conferma un rallentamento della velocità di crescita della curva dei contagi, ormai vicina al picco: +23,5% nell'ultima settimana, nei sette giorni precedenti la crescita era stata del 64%. Non si registrano nuove vittime del virus quest'oggi mentre i guariti sono 32. Aumenta però la pressione sugli ospedali dell'isola: sono 295 i ricoverati in regime ordinario nei reparti Covid (+20 rispetto a ieri), con un tasso di occupazione del 9,9%. In terapia intensiva invece sono occupati 33 posti letto (+2), con tre nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore e un tasso di occupazione del 4,9%. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Catania 109, Palermo 106, Ragusa 73, Siracusa 72, Messina 67, Trapani 62, Caltanissetta 58, Agrigento 34. Nessun nuovo contagio in provincia di Enna. Diminuiscono i nuovi positivi al Covid in Italia: sono 5.321, il tasso di positività aumenta al 3,2% ma nel numero dei tamponi manca a referto quello del Lazio. Il numero di decessi è di 5 (-11 rispetto alle 24 ore precedenti) ma anche in questo caso mancano i dati dei decessi della Regione Lazio che a causa di un attacco hacker del sistema informatico ha aggiornato solo il dato dei nuovi casi positivi e dell'occupazione dei posti letto. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di area medica sono aumentati di 103 unità (ieri +39) con un totale di 1.954 ricoverati. I ricoverati nelle terapie intensive sono aumentate di 16 unità per un totale di 230, e 22 ingressi giornalieri. I dimessi guariti sono aumentati di 1.250 unità per un totale di 4.135.930 dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 91.350 con un aumento di 4.065 rispetto a ieri. I deceduti in Italia per il Covid 19 dall'inizio della pandemia sono 128.068. (Piero Vassallo, Gds.it)

Ti potrebbero interessare