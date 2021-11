Cronaca 535

Coronavirus in Sicilia, i nuovi casi sono 491: nell'Isola sono quasi 400 i pazienti ricoverati

A preoccupare questa volta è il numero di positivi che si registra in Italia con oltre 10 mila nuovi casi

Redazione

Sono 491 i nuovi positivi in Sicilia, con la curva che sostanzialmente rimane invariata, così come le ospedalizzazioni, rispetto a ieri. Sette le vittime. 351 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari ma diminuisce il numero dei ricoverati in rianimazione. Attualmente sono 43 mentre ieri erano 47. Il tasso di positività passa dall’1,3% all’1,8. Oltre 26 mila i tamponi processati. Catania con 139 nuovi casi rimane la provincia con il più alto numero di contagi. Palermo 69, Messina 93, Siracusa 49, Trapani 37, Ragusa 22, Caltanissetta 28, Agrigento 52 ed Enna 2.

Sale, e non di poco, il contagio in Italia. Sono 10.172 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 7.698. Sono invece 72 le vittime in un giorno. Ieri erano state 74. Sono 537.765 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 684.710. Il tasso di positività è all'1,9%, in aumento rispetto all'1,1% registrato ieri. Sono invece 486 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 5 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.060, ovvero 90 in più rispetto a ieri.(Gds.it)



