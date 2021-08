Cronaca 1459

Coronavirus, in Sicilia i contagi volano: oltre 1600 nuovi casi e cresce il numero dei ricoveri

Ancora male la situazione ospedaliera con un nuovo rialzo di ricoveri in area medica

Redazione

27 Agosto 2021 17:31

Sono 1.681 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, con l'isola sempre in testa per numero di contagi in Italia e a breve costretta a tornare in zona gialla dopo due mesi in bianco. Altre undici le vittime del virus, 1.255 invece i guariti. Gli attuali positivi sono 26.525, con un aumento di 415 unità rispetto a ieri. I tamponi processati sono stati 22.589, con il tasso di positività odierno al 7,4%.

Ancora male la situazione ospedaliera con un nuovo rialzo di ricoveri in area medica: sono 778 i pazienti nei reparti Covid dei nosocomi siciliani, 26 in più rispetto a ieri. Restano invece stabili i numeri delle terapie intensive, con 103 posti letto occupati e 8 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. L'isola resta comunque prima in Italia per numero di nuovi ingressi in terapia intensiva. Sono invece 25.644 i positivi in isolamento domiciliare. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 329, Catania 353, Messina 18, Siracusa 233, Ragusa 308, Trapani 126, Caltanissetta 94, Agrigento 133, Enna 87. In aumento il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia: sono 7.826 con 265.480 tamponi effettuali e un indice di positività sceso a 2,9%. Il numero di morti è 45, due in più rispetto a ieri, con un totale delle vittime che si attesta a 129.002 dall’inizio dell’epidemia. In aumento di 55 unità i ricoveri (4.114), 511 sono quelli in terapia intensiva, anch’essi in salita (+8), con 42 ingressi giornalieri. (Piero Vassallo, Gds.it)



