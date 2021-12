Cronaca 783

Coronavirus, in Sicilia i contagi tornano a superare quota mille: i nuovi casi sono 1.028

In alcuni comuni siciliani, per frenare la nuova ondata, scattano nuove ordinanze restrittive

Redazione

Salgono nuovamente i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: sono 1028 i positivi registrati nelle ultime 24 ore su 21.717 tamponi processati e l'indice di positività sal al 4,7% (ieri era al 3,7%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 887. Salgono i ricoveri rispetto alla giornata di ieri, ben 35 in più in regime ordinario e 4 in terapia intensiva. La Sicilia, oggi, si trova, al settimo posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 3.278, seguono il Veneto con 3.271 casi, l’Emilia Romagna con 1.973 casi, il Lazio con 1.965 casi, la Campania con 1.531, il Piemonte con 1.206.

Attualmente nell'Isola ci sono 16.018 positivi, di cui 387 ricoverati in regime ordinario, 48 in terapia intensiva e 15.583 in isolamento domiciliare. I guariti in un solo giorno sono 308 mentre le vittime sono 6, di cui 5 dei giorni precedenti. I decessi in totale salgono a 7.282. A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 186 nuovi casi, a Catania 177, a Messina 354, a Siracusa 101, a Ragusa 42, a Trapani 69, a Caltanissetta 65, ad Agrigento 22, a Enna, 12.

E in alcuni comuni siciliani scattano nuove ordinanze restrittive: a Petralia Soprana, il sindaco, dopo la chiusura delle scuole e le attività di catechesi e oratorio, ha sospeso tutte le attività sportive e di assembramento in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati fino a nuova disposizione. Sospesa anche la partita di calcio prevista per oggi tra l’Asd Città di Petralia Soprana e l’AC Geraci Siculo del campionato di prima categoria.

A livello nazionale, nelle ultime 24 ore, sono stati 19.215 i nuovi casi a fronte dei 21.042 di ieri. Alla luce del numero dei tamponi, oggi 501.815 (ieri 565.077), il tasso di positività è salito al 3,8% (+0,1% rispetto a ieri). Sempre nelle ultime 24 ore, i morti sono stati 66 (ieri 96) per un totale che da inizio pandemia sale a 134.831. I ricoverati con sintomi crescono di 158 unità (ieri +56), portando il totale a 6.697, mentre i pazienti in terapia intensiva diventano 829 (+11 rispetto a ieri) con 54 ingressi del giorno (ieri 76). (Gds.it)



© Riproduzione riservata

