Cronaca 1082

Coronavirus in Sicilia, i contagi tornano a salire e l'Isola è nuovamente prima in Italia

Tornano a salire i contagi da coronavirus in Sicilia. Sono infatti 500 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore

Redazione

30 Settembre 2021 19:21

Tornano a salire i contagi da coronavirus in Sicilia. Sono infatti 500 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore su 20.480 tamponi processati. Sale quindi il tasso di positività, che oggi si attesta al 2,4%. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Sette i decessi, per un totale di 6.819 vittime da inizio della pandemia. La Regione Siciliana precisa però che dei 7, uno è avvenuto ieri, 29 settembre, 5 il 28 settembre e l'altro il 27 settembre. Nuovo aumento, dopo il crollo di ieri (278 i casi e 1,8% il tasso di positività). E la Sicilia torna prima in Italia per numero di contagi.

Gli attuali positivi sono 14.409, in calo di -858 unità. Di questi, 13.864 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 1647. Prosegue il calo dei ricoveri: sono 482 i pazienti nei reparti ordinari, con -25 posti letto occupati rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 63 ammalati, -2. A livello provinciale sono sempre il Palermitano e il Catanese le zone che fanno registrare il maggior numero di nuovi contagi. Ecco la distribuzione degli ultimi 500 casi provincia per provincia: Palermo 355, Catania 252, Siracusa 56, Trapani 51, Agrigento 35, Ragusa 25, Enna 12, Caltanissetta 9, Messina 1.

Per quanto riguarda i dati nazionali, sono 3.804 i nuovi casi Covid in Italia, in aumento rispetto ai 3.212 di ieri ma soprattutto in calo rispetto ai 4.061 di giovedì scorso, una diminuzione però oggi meno evidente rispetto al trend ormai consolidato intorno al -19%. Con 308.836 tamponi, 13mila più di ieri, ma un tasso di positività in lieve aumento dall’1,1% all’1,2%. I decessi sono 51 (ieri 63), per un totale di 130.921 vittime dall’inizio dell’epidemia. Prosegue costante il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 10 in meno (ieri -9) con 26 ingressi del giorno, e scendono a 440, mentre i ricoveri ordinari sono 119 in meno (ieri -101), 3.198 in tutto.(Gds.it)



Tornano a salire i contagi da coronavirus in Sicilia. Sono infatti 500 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore su 20.480 tamponi processati. Sale quindi il tasso di positività, che oggi si attesta al 2,4%. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Sette i decessi, per un totale di 6.819 vittime da inizio della pandemia. La Regione Siciliana precisa però che dei 7, uno è avvenuto ieri, 29 settembre, 5 il 28 settembre e l'altro il 27 settembre. Nuovo aumento, dopo il crollo di ieri (278 i casi e 1,8% il tasso di positività). E la Sicilia torna prima in Italia per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 14.409, in calo di -858 unità. Di questi, 13.864 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 1647. Prosegue il calo dei ricoveri: sono 482 i pazienti nei reparti ordinari, con -25 posti letto occupati rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 63 ammalati, -2. A livello provinciale sono sempre il Palermitano e il Catanese le zone che fanno registrare il maggior numero di nuovi contagi. Ecco la distribuzione degli ultimi 500 casi provincia per provincia: Palermo 355, Catania 252, Siracusa 56, Trapani 51, Agrigento 35, Ragusa 25, Enna 12, Caltanissetta 9, Messina 1. Per quanto riguarda i dati nazionali, sono 3.804 i nuovi casi Covid in Italia, in aumento rispetto ai 3.212 di ieri ma soprattutto in calo rispetto ai 4.061 di giovedì scorso, una diminuzione però oggi meno evidente rispetto al trend ormai consolidato intorno al -19%. Con 308.836 tamponi, 13mila più di ieri, ma un tasso di positività in lieve aumento dall'1,1% all'1,2%. I decessi sono 51 (ieri 63), per un totale di 130.921 vittime dall'inizio dell'epidemia. Prosegue costante il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 10 in meno (ieri -9) con 26 ingressi del giorno, e scendono a 440, mentre i ricoveri ordinari sono 119 in meno (ieri -101), 3.198 in tutto.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare