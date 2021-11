Cronaca 1016

Coronavirus in Sicilia, i contagi sono 546 ma tre comuni passano in zona arancione

La curva dei contagi scende, seppur di poco, rispetto al giorno precedente quando erano stati oltre 600

Redazione

Scende, seppur di poco, la curva epidemica in Sicilia: 546 casi nelle ultime 24 ore, sotto la soglia dei 600 toccata e superata ieri. Sono 413 i guariti, sette le vittime (tutte dei giorni scorsi). Calano i ricoveri, dieci meno di ieri.I Comuni di Limina e Monforte San Giorgio, in provincia di Messina, da domenica 14 novembre saranno in "zona arancione". Lo prevede l'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe. Le misure restrittive anti Covid, a causa dell'alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati, saranno in vigore fino a mercoledì 24 novembre (compreso). Resta comunque consentita la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande mantenendo, però, sempre il limite di quattro persone al tavolo (a eccezione dei conviventi). Per tutte le informazioni in merito alle misure previste è possibile consultare le Faq diffuse dall'assessorato regionale alla Salute.

Nessuna regione questa settimana andrà in zona gialla, nemmeno la Sicilia ovviamente, anche se il presidente dell'ISS Brusaferro non ha escluso che questo potrebbe succedere nelle prossime settimane. Sono 8.516 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 8.569. Sono invece 68 le vittime in un giorno. Ieri erano state 67.(Gds.it)



