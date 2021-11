Cronaca 102

Coronavirus, in Sicilia i contagi sono 514: i ricoveri continuano ad aumentare

Nell'isola il trend rimane sostanzialmente invariato, ma crescono, seppur di poco, i ricoveri

Redazione

Sono 514 i positivi in Sicilia, con un trend che rimane sostanzialmente invariato, con l'ottima notizia che non si registrano nuovi decessi. Non succedeva da mesi. Salgono, ma di poco, le ospedalizzazioni. Sono 6.404 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 9.709. Sono invece 70 le vittime in un giorno. Ieri erano state 46. Sono 267.570 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 487.109. Il tasso di positività è al 2,3%, in leggera salita rispetto al 2% di ieri. Sono invece 549 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 29 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 54. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.507, ovvero 162 in più rispetto a ieri.(Gds.it)



