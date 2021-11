Cronaca 450

Coronavirus in Sicilia, i contagi continuano ad aumentare: i nuovi casi sono 809

La situazione nell'Isola inizia a preoccupare perchè il virus non concede nessuna tregua

Sono ben 809 i nuovi casi di Covid in Sicilia, decisa impennata rispetto ai giorni scorsi. Sei le vittime. Sempre stabili i ricoveri. Sono 13.686 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 13.764. Sono invece le 51 vittime in un giorno. Ieri erano state 71.Sono 557.180 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 649.998. Il tasso di positività è al 2,45%, in aumento rispetto al 2,1% di ieri. Sono invece 606 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 18 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 58. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.748, ovvero 59 in più rispetto a ieri. (Gds.it)



