Coronavirus in Sicilia, curva in salita: riscontrati 8.606 nuovi casi. Le vittime sono 72

A preoccupare è il numero dei decessi mentre davanti gli ospedali tornano le file delle ambulanze

Redazione

Tornano a salire i casi di Covid in Sicilia, con 8606 contagi nelle ultime 24 ore, ma ad impressionare, in maniera drammatica, è il numero di morti: ben 72, con diversi recuperi dei giorni scorsi ma mai, in un bollettino, c'era stata una cifra così alta, tanto che oggi è la regione con più vittime conteggiate in assoluto. Che dovrebbe far riflettere. Nonostante le scene di caos negli ospedali, i dati dicono che i ricoveri sono scesi in totale di 3 unità, ora a quota 1559.

Nuovo record assoluto di casi e di tamponi: i nuovi contagi in Italia nelle 24 ore sono 228.179, contro gli 83.403 di ieri ma soprattutto i 220.532 di martedì scorso, giorno del precedente record, un piccolo rimbalzo dopo il calo dei giorni scorsi. Con 1.481.349 tamponi, mai così tanti, e il tasso di positività che rimane stabile rispetto a ieri, 15,4%. I decessi sono 434, picco della quarta ondata, mai così tanti dal 14 aprile scorso (ieri erano stati 287): il totale delle vittime sale a 141.825.

In leggera diminuzione le terapie intensive, 2 in meno (ieri +26) con 150 ingressi del giorno, e sono 1.715 in tutto, mentre i ricoveri ordinari salgono di altre 220 unità (ieri +509), 19.448 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.(Gds.it)



