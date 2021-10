Cronaca 152

Coronavirus, in Sicilia curva epidemiologica in calo: i nuovi casi sono 270. Sei le vittime

14 Ottobre 2021 18:07

Sono 270 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 11.493 tamponi processati, con un tasso di positività del 2,3%. La curva dei contagi nell'ultima settimana risulta in calo dell'8% circa mentre l'incidenza è a quota 43. Sei le nuove vittime del virus, di cui due risalenti al 12 ottobre, 1 al 24 agosto e 1 al 7 febbraio. Altro 783 invece i guariti. Gli ospedali continuano a svuotarsi: adesso sono 291 i pazienti ricoverati in area medica Covid, 23 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva restano invece 41 i posti letti occupati, nelle ultime 24 ore si sono registrati 3 nuovi ingressi in rianimazione. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania 94, Messina 76, Siracusa 39, Palermo 29, Caltanissetta 15, Agrigento e Ragusa 6, Trapani 5. Nessun nuovo caso in provincia di Enna.

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 2.668, rispetto ai 2.938 di giovedì scorso. Con 324.614 tamponi il tasso di positività scende dall’1% di giovedì scorso allo 0,8%. I decessi sono 40 (ieri 37), per un totale di 131.461 vittime dall’inizio dell’epidemia. Prosegue anche il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -3) con 22 ingressi del giorno, e scendono a 359, mentre i ricoveri ordinari sono 73 in meno (ieri -113), 2.479 in tutto. (Gds.it)



