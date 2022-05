Coronavirus in Sicilia, curva dei contagi stabile: i nuovi casi sono 2.352. Ricoveri in calo

Cronaca 305

Coronavirus in Sicilia, curva dei contagi stabile: i nuovi casi sono 2.352. Ricoveri in calo

Cresce invece il tasso di positività che oggi si attesta al 13,2%. L'Isola è al sesto posto in Italia per numero di nuovi contagi

Redazione

19 Maggio 2022 18:21 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-sicilia-curva-dei-contagi-stabile-i-nuovi-casi-sono-2352-ricoveri-in-calo Copia Link Condividi Notizia

Sono 2.352 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Un dato di poco superiore a quello di ieri (2204), anche se è più basso il numero dei tamponi processati, 17.783 contro gli oltre 19mila di mercoledì. Significa che cresce il tasso di positività che oggi si attesta al 13,2%. L'Isola è al sesto posto in Italia per numero di nuovi contagi, la buona notizia arriva però dai ricoveri che continuano la discesa segnando un -16 rispetto a ieri. Stabili invece i posti occupati in terapia intensiva. Altri 9 sono i decessi riportati nel bollettino del ministero. Nel dettaglio, a livello provinciale, Palermo fa registrare il maggior numero di nuovi positivi, 641, davanti a Catania con 518. A seguire c'è Messina con 379. Siracusa 350, Agrigento 270, Trapani 182, Ragusa 192, Caltanissetta 169, Enna 72.



Sono 2.352 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Un dato di poco superiore a quello di ieri (2204), anche se è più basso il numero dei tamponi processati, 17.783 contro gli oltre 19mila di mercoledì. Significa che cresce il tasso di positività che oggi si attesta al 13,2%. L'Isola è al sesto posto in Italia per numero di nuovi contagi, la buona notizia arriva però dai ricoveri che continuano la discesa segnando un -16 rispetto a ieri. Stabili invece i posti occupati in terapia intensiva. Altri 9 sono i decessi riportati nel bollettino del ministero. Nel dettaglio, a livello provinciale, Palermo fa registrare il maggior numero di nuovi positivi, 641, davanti a Catania con 518. A seguire c'è Messina con 379. Siracusa 350, Agrigento 270, Trapani 182, Ragusa 192, Caltanissetta 169, Enna 72.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare