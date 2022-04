Cronaca 418

Coronavirus in Sicilia, curva dei contagi stabile: i nuovi casi sono 1803

Nell'Isola è stato riscontrato un netto aumento dei ricoveri (+32) e dei positivi (+776)

Redazione

26 Aprile 2022 18:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-sicilia-curva-dei-contagi-stabile-i-nuovi-casi-sono-1803 Copia Link Condividi Notizia

Sono 1803 i nuovi casi di Covid in Sicilia, un dato questo figlio di una festività, il 25 aprile, che ha fatto abbassare il numero dei tamponi (solo 12465, per un tasso di positività del 14,5%). Netto aumento dei ricoveri (+32) e dei positivi (+776) ma anche qui c'entra la festività: raramente, infatti, avvengono delle dimissioni o sono segnalate delle guarigioni in massa in giorni non feriali. Undici i decessi. Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 341, Catania 350, Messina 651, Siracusa 162, Ragusa 142, Trapani 169, Agrigento286, Caltanissetta 88 e Enna 31

In Italia sono 29.575 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 24.878 di ieri e, soprattutto, i 27.214 di martedì scorso. I tamponi processati sono 182.675 (ieri 138.803) con un tasso di positività che scende dal 17.9% al 16,2%. I decessi sono 146 (ieri 93): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 162.927. Le terapie intensive sono 7 in meno (ieri invariate), con 23 ingressi del giorno, e scendono a 409 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 278 in più (ieri +155), 10.328 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.(Gds.it)



Sono 1803 i nuovi casi di Covid in Sicilia, un dato questo figlio di una festività, il 25 aprile, che ha fatto abbassare il numero dei tamponi (solo 12465, per un tasso di positività del 14,5%). Netto aumento dei ricoveri (+32) e dei positivi (+776) ma anche qui c'entra la festività: raramente, infatti, avvengono delle dimissioni o sono segnalate delle guarigioni in massa in giorni non feriali. Undici i decessi. Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 341, Catania 350, Messina 651, Siracusa 162, Ragusa 142, Trapani 169, Agrigento286, Caltanissetta 88 e Enna 31 In Italia sono 29.575 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 24.878 di ieri e, soprattutto, i 27.214 di martedì scorso. I tamponi processati sono 182.675 (ieri 138.803) con un tasso di positività che scende dal 17.9% al 16,2%. I decessi sono 146 (ieri 93): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 162.927. Le terapie intensive sono 7 in meno (ieri invariate), con 23 ingressi del giorno, e scendono a 409 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 278 in più (ieri +155), 10.328 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare