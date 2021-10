Cronaca 71

Coronavirus in Sicilia, curva dei contagi lievemente in calo: i nuovi casi sono 291

La Sicilia è al sesto posto nella classifica dei contagi ma c'è il rischio che nei prossimi giorni la situazione possa cambiare

Redazione

23 Ottobre 2021 17:37

Sono 291 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 12.159 tamponi processati. È quanto riporta il ministero della Salute. Ieri erano stati 400 i nuovi casi su 15.441 tamponi. Il tasso di incisensa è del 2,4% (ieri del 2,9%). I decessi sono 6 ma, come fa sapere la Regione Siciliana, si riferiscono ai giorni precedenti. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono stati 439. La Sicilia è al sesto posto nella classifica dei contagi.

Sono 3.908 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.882. Sono invece 39 le vittime in un giorno (anche ieri 39). Sono 491.574 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 487.218. Il tasso di positività è allo 0,79%, stabile rispetto a ieri. Sono 338 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 5 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 20 (ieri 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.455, rispetto a ieri 12 in più. (Dario Pasta, Gds.it)



