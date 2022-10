Cronaca 102

Coronavirus in Sicilia, curva dei contagi in lieve calo: 1430 i nuovi casi ma salgono i ricoveri

La Sicilia è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 25.961

Redazione

Stabile la curva covid in Sicilia. Sono 1430 i nuovi casi del virus registrati nelle ultime 24 ore nell'Isola a fronte di 11.545 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1873. Il tasso di positività è al 12,4%, in diminuzione rispetto al 13,1% di ieri. La Sicilia è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 25.961, in diminuzione di 246 casi. I nuovi guariti sono 1.676, non c'è nessuna vittima. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 210, cinque in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono 12, come ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 330 casi, a Catania 365, a Messina 280, a Siracusa 136, a Trapani 108, a Ragusa 60, a Caltanissetta 40, ad Agrigento 80, a Enna 31.

Si conferma in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 45.225 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 58.885 di ieri e soprattutto i 36.632 di mercoledì scorso. I tamponi processati sono 224.969 (ieri 293.096) con un tasso di positività che rimane stabile al 20,1%. I decessi di oggi sono 43 (ieri 60), per un totale da inizio pandemia di 177.300 vittime. Le terapie intensive salgono di 16 unità (ieri +15) ed ora sono 171 con 33 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari sono 259 in più (ieri +294), per un totale di 5.073. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.(Gds.it)



