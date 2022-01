Cronaca 279

Coronavirus in Sicilia, curva dei contagi in calo: i nuovi casi sono 4.037 ma aumentano i ricoveri

Le vittime sono 23 e anche se si registra un calo dei contagi, continua la pressione sugli ospedali

Redazione

Sono 4037 i contagi da Covid in Sicilia, con la discesa che continua. Il picco è stato forse raggiunto? Presto per dirlo, anche perchè storicamente il lunedì ci sono storicamente sempre meno casi. Tante, invece, ancora le vittime: ben 23, anche se spalmate in vari giorni. Salgono ancora i ricoveri, con un +46 in reparti ordinari e +2 in intensiva (1562 in tutto). Sul fronte ospedaliero sono 1.562 ricoverati, con 56 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 170, 2 casi in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 983 casi, Catania 1.059, Messina 197, Siracusa 589, Trapani 454, Ragusa 281, Caltanissetta 201, Agrigento 189, Enna, 84.

Sono 83.403 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 149.512. Le vittime sono invece 287 mentre ieri erano state 248. Sono 541.298 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 927.846. Il tasso di positività è al 15,4%, in calo rispetto al 16,1% di ieri. Sono 1.717 i pazienti in terapia intensiva, 26 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 122. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.228, ovvero 509 in più rispetto a ieri.(Gds.it)



