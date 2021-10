Cronaca 176

Coronavirus in Sicilia, curva dei contagi in calo: i nuovi casi sono 229. Diminuiscono anche i ricoveri

La Sicilia è settima in Italia per casi giornalieri. Due i decessi anche se la Regione specifica che si riferiscono ai giorni precedenti

Redazione

17 Ottobre 2021 21:10

Sono 229 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.789 tamponi processati e il tasso di positività è del 2,3% (ieri 2,1%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 266 i nuovi casi su 12.951 test eseguiti. In discesa i ricoveri in regime ordinario (-4 sul dato di ieri), e quelli in terapia intensiva (42, -1 rispetto a ieri). Sono 2 i decessi, anche se la Regione Siciliana specifica che sono relativi ai giorni scorsi. Sono 258, infine, i guariti nelle ultime 24 ore. La Sicilia è settima per casi giornalieri. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania 63, Palermo 35, Messina 44, Siracusa 31, Trapani 10, Ragusa 25, Caltanissetta 12, Agrigento 8, Enna 1.

Sono 381.051 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto a ieri quando furono 472.535. Il tasso di positività è allo 0,6%, stabile rispetto a ieri. Sono 349 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 15 (ieri 12). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.386, rispetto a ieri sono 16 in più.

Le terapie intensive sono in calo: in tutto sono 349 (ieri erano 352), con 15 nuovi ingressi (ieri erano stati registrati 12 ingressi) mentre i ricoveri ordinari 15 in più (2386 oggi contro i 2.371 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono 2.437 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, in diminuzione rispetto ai 2.983 di ieri. I tamponi sono stati 381.051, meno di ieri, ma resta stabile il tasso di positività: 0,6%. In aumento i decessi odierni, 24 (ieri 14). Le vittime totali sono 131.451.(Dario Pasta)



Sono 229 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.789 tamponi processati e il tasso di positività è del 2,3% (ieri 2,1%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 266 i nuovi casi su 12.951 test eseguiti. In discesa i ricoveri in regime ordinario (-4 sul dato di ieri), e quelli in terapia intensiva (42, -1 rispetto a ieri). Sono 2 i decessi, anche se la Regione Siciliana specifica che sono relativi ai giorni scorsi. Sono 258, infine, i guariti nelle ultime 24 ore. La Sicilia è settima per casi giornalieri. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania 63, Palermo 35, Messina 44, Siracusa 31, Trapani 10, Ragusa 25, Caltanissetta 12, Agrigento 8, Enna 1. Sono 381.051 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto a ieri quando furono 472.535. Il tasso di positività è allo 0,6%, stabile rispetto a ieri. Sono 349 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 15 (ieri 12). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.386, rispetto a ieri sono 16 in più. Le terapie intensive sono in calo: in tutto sono 349 (ieri erano 352), con 15 nuovi ingressi (ieri erano stati registrati 12 ingressi) mentre i ricoveri ordinari 15 in più (2386 oggi contro i 2.371 di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono 2.437 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, in diminuzione rispetto ai 2.983 di ieri. I tamponi sono stati 381.051, meno di ieri, ma resta stabile il tasso di positività: 0,6%. In aumento i decessi odierni, 24 (ieri 14). Le vittime totali sono 131.451.(Dario Pasta)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare