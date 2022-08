Coronavirus, in Sicilia curva dei contagi in calo: i nuovi casi sono 1.920

Coronavirus, in Sicilia curva dei contagi in calo: i nuovi casi sono 1.920

Tasso di positività al 15%, in diminuzione rispetto al 16,7% di ieri

Sono 1.920 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.787 tamponi processati. Ieri erano 2.931. Il tasso di positività è al 15%, in diminuzione rispetto al 16,7% di ieri. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 149.827 con un decremento di 571 casi. I guariti sono 2482 e 9 le vittime che portano il totale dei decessi è di 11.801. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 850, 11 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 47, due in più rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 463 casi, Catania 403, Messina 343, Siracusa 164, Trapani 155, Ragusa 140, Caltanissetta 80, Agrigento 136, Enna 36. (ANSA).



