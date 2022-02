Cronaca 357

Coronavirus, in Sicilia curva dei contagi in aumento: i nuovi casi sono 7.248 e i decessi 51

Un dato che colloca la Sicilia al sesto posto in Italia per numero di contagi

Dopo il netto calo di ieri tornano a crescere i positivi al Covid in Sicilia. Un andamento che ha l'effetto di un ascensore, anche se la tendenza generale degli ultimi giorno, come nel resto d'Italia, è al ribasso. Secondo il bollettino di oggi, sono 7.248 i nuovi casi di Coronavirus a fronte di 47.948 tamponi processati nell'Isola. Un dato che colloca la Sicilia al sesto posto in Italia per numero di contagi. Ieri i nuovi positivi erano 3.463. Il tasso di positività sale al 15,1% quasi 3 punti in più rispetto a ieri%. Gli attuali positivi sono 277.811 con un aumento di 3.818 casi. I guariti sono 3.959 mentre le vittime sono 51 e portano il totale dei decessi a 8.866. Nelle province il maggior numero di casi è stato registrato oggi a Catania con 1.499 casi, a seguire Palermo con 1.432, Siracusa 1.111, Messina 890, Ragusa 683, Agrigento 670, Caltanissetta 458, Trapani 349, Enna, 204. Migliora sensibilmente la situazione negli ospedali: sono 1.509 ricoverati, con 30 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 124, tre casi in meno rispetto a ieri.

In Italia, nelle ultime 24 ore sono 101.864 i nuovi contagi da Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 41.247. Sono 999.095 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, con un tasso di positività al 10,2%, stabile rispetto a ieri (quando era al 10,5%).Le vittime sono invece 415, mentre ieri erano state 326. Dall'inizio della pandemia sono 11.765.767 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.927.800, in calo di 62.901 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 149.512. I dimessi e i guariti sono invece 9.688.455 con un incremento di 164.915 rispetto a ieri.In Italia, nelle ultime 24 ore sono 101.864 i nuovi contagi da Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 41.247. Sono 999.095 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, con un tasso di positività al 10,2%, stabile rispetto a ieri (quando era al 10,5%).Sul fronte ospedaliero sono invece 1.376 i pazienti in terapia intensiva, 47 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 99. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.337, ovvero 338 in meno rispetto a ieri.(Gds.it)



