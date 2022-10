Cronaca 339

Coronavirus in Sicilia, curva dei contagi continua ad aumentare: 1403 i nuovi casi, una vittima

La situazione negli ospedali, comunque, per ora non desta preoccupazioni

Redazione

Continua ad aumentare la curva epidemica in Sicilia per quanto riguarda il Covid. Sono 1.403 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.004 tamponi processati. Il tasso di positività è al 12,7%, in aumento rispetto al 11,3% di ieri, il che fa capire come la curva stia salendo sempre più. Così come i ricoverati in ospedale, ora sono 212, quattro in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono 15, due in più. La situazione negli ospedali, comunque, per ora non desta preoccupazioni. Una nuova vittima. A livello provinciale si registrano a Palermo 325 casi, Catania 442, Messina 236, Siracusa 126, Trapani 84, Ragusa 77, Caltanissetta 42, Agrigento 59, Enna 12.

Sale anche nel resto d'Italia la curva. Sono 44.672 i nuovi positivi al Coronavirus, su un totale di 205.555 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano report sull'emergenza pandemica del Ministero della Salute. Il rapporto tra i positivi e i tamponi effettuati è del 21,7%, mentre le vittime sono 62, per un totale di 177.418 da inizio pandemia. A livello di ospedalizzazioni, sono 5.379 i ricoverati con sintomi (191 in più di ieri), dei quali 198 in terapia intensiva, 18 in più di ieri.(Gds.it)



