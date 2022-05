Cronaca 280

Coronavirus in Sicilia, curva dei contagi ancora in calo: i nuovi casi sono 848

Come succede ogni lunedì, ci sono molti meno tamponi a causa della festività domenicale

Redazione

Sono 848 i nuovi casi Covid in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. Due i decessi. Netta diminuzione nelle ultime 24 ore per quanto riguarda i contagi, ma come succede ogni lunedì, ci sono molti meno tamponi a causa della festività domenicale. Dunque, meno esami, meno casi. Salgono anche i ricoveri (+11) ma anche qui, è a causa delle minori dimissioni che si effettuano durante il fine settimana.

Sono 13.668 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 27.162 di ieri e soprattutto i 17.155 contagi di lunedì scorso, a conferma di un trend settimanale in lento ma costante calo. Si tratta del dato più basso dell’anno: per trovare numeri inferiori bisogna risalire al 13 dicembre 2021, quando i contagi furono 12.712.

I tamponi processati sono 104.793 (ieri 194.577) con il tasso di positività che scende dal 14% al 13%. I decessi sono 102 (ieri 62). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 165.346. In aumento i ricoveri, come sempre nel post-weekend per le poche dimissioni: i pazienti in terapia intensiva sono 6 in più (ieri +7), con 24 ingressi giornalieri, e sono 353 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 99 in più (ieri -118), 7.631 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.(Gds.it)



