Cronaca 82

Coronavirus in Sicilia, curva dei contagi ancora in calo: i nuovi casi sono 3mila

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11 decessi (ieri 17) che portano il numero delle vittime complessive, sull'isola, a 10.674

Redazione

Ancora in discesa, seppur di poco, i nuovi casi di Covid in Sicilia: 3.000 contagi, contro i 3.263 di ieri, a fronte di 20.359 tamponi effettuati, su un totale di 12.712.781 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11 decessi (ieri 17) che portano il numero delle vittime complessive, sull'isola, a 10.674. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 112.784 (-1413), mentre le persone ricoverate con sintomi sono 745, di cui 40 in Terapia intensiva, dunque ancora in discesa. In isolamento domiciliare ci sono 111.999 pazienti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 1.009.443 (+4829). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 774, Catania 755, Messina 514, Siracusa 331, Ragusa 275, Trapani 267, Agrigento 264, Caltanissetta 187 e Enna 60.

Sono 43.947 i nuovi casi di Covid in Italia (il 5 maggio 48.255) a fronte di 302.406 tamponi effettuati su un totale di 215.559.634 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 125 i decessi (il 5 maggio 138) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 164.304. Diventano 16.726.990 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.146.385 (-18.739), 1.136.858 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 9164 di cui 363 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 15.416.301 con un incremento di 62.978 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (5747), poi Campania (5009), Veneto (4464) e Lazio (3807). (Gds.it)



© Riproduzione riservata

