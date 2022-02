Cronaca 157

Coronavirus in Sicilia, curva dei contagi ancora in calo: i nuovi casi sono 3.480

Rispetto a venerdì della scorsa settimana c'è un 38% in meno di caso negativi giornalieri

Redazione

Sono 3.480 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 31.070 tamponi processati e l'indice di positività è all'11,2%(ieri era all'11,7%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.776 su 40.897 test. Salgono di 5 unità i ricoveri in terapia intensiva mentre scendono quelli in regime ordinario. I decessi sono 16 (tutti dei giorni precedenti) e i guariti, nelle ultime 24 ore, 4.134. Rispetto a venerdì della scorsa settimana c'è un 38% in meno di caso negativi giornalieri anche se sono stati eseguiti meno tamponi (-12%). Continua a scendere, dunque, in Sicilia la curva epidemica, così come avviene in tutta Italia e l'sola si trova al quinto posto per numero di contagi giornalieri.

Attualmente, in Sicilia, ci sono 231.164 positivi, di cui 1.112 ricoverati in regime ordinario, 74 in terapia intensiva e 229.978 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 534.868 e i decessi a 9.395. Da inizio pandemia sono state 775.427 le persone contagiate dal Covid nell'Isola. A livello provinciale, sono 1.166 i nuovi casi registrati a Palermo, 809 a Catania, 775 a Messina, 444 a Siracusa, 310 a Ragusa, 275 a Trapani, 432 ad Agrigento, 219 a Caltanissetta e 110 a Enna.

A livello nazionale, sono 40.948 i nuovi contagi da Covid, contro i 46.169 di ieri ma soprattutto i 53.662 di venerdì scorso: un calo su base settimanale del 24%, in ripresa dopo il rallentamento dei giorni scorsi. I tamponi processati sono 440.115, circa 44mila meno di ieri, ma il tasso di positività scende ancora, dal 9,5% al 9,3%, ai minimi da dicembre scorso. I decessi sono 193 (ieri 249): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 154.206. Calano ancora le terapie intensive, 40 in meno (ieri -47) con 58 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 799, e i ricoveri ordinari, 419 in meno (ieri -402), 11.706 in tutto.(Gds.it)



