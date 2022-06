Cronaca 456

Coronavirus, in Sicilia crescono i nuovi positivi: altri 2.924 casi e 14 decessi

Attualmente ci sono 60.983 positivi al Coronavirus nell'Isola, di cui 519 ricoverati in regime ordinario e 27 in terapia intensiva

Redazione

07 Giugno 2022 17:14 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-sicilia-crescono-i-nuovi-positivi-altri-2924-casi-e-14-decessi Copia Link Condividi Notizia

Tornano a crescere i nuovi positivi e i tamponi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.924 casi in più su 19.351 test processati. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 756 ma con 6.056 tamponi. Sono 14 i decessi registrati nell'ultimo giorno. Attualmente ci sono 60.983 positivi al Coronavirus nell'Isola, di cui 519 ricoverati in regime ordinario, 27 in terapia intensiva e 60.437 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 1.135.697 e i decessi a 10.999. Da inizio pandemia sono state 1.207.679 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.

A livello nazionale, sono 28.082 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro gli 8.512 di ieri ma soprattutto i 24.267 di martedì scorso: da alcuni giorni segnali di risalita della curva, forse spinta anche dalla sottovariante Omicron 5, come peraltro avvenne anche la scorsa estate. I tamponi processati sono 233.553 (ieri 75.010) con il tasso di positività che sale dall’11,3% al 12%. I decessi sono 70, come ieri. Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.089. Le terapie intensive sono 2 in più (ieri -1) con 16 ingressi giornalieri, e sono in tutto 219. Nei reparti ordinari si contano invece 111 pazienti in meno (ieri +42), per un totale di 4.342.



Tornano a crescere i nuovi positivi e i tamponi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.924 casi in più su 19.351 test processati. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 756 ma con 6.056 tamponi. Sono 14 i decessi registrati nell'ultimo giorno. Attualmente ci sono 60.983 positivi al Coronavirus nell'Isola, di cui 519 ricoverati in regime ordinario, 27 in terapia intensiva e 60.437 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 1.135.697 e i decessi a 10.999. Da inizio pandemia sono state 1.207.679 le persone contagiate dal Covid in Sicilia. A livello nazionale, sono 28.082 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro gli 8.512 di ieri ma soprattutto i 24.267 di martedì scorso: da alcuni giorni segnali di risalita della curva, forse spinta anche dalla sottovariante Omicron 5, come peraltro avvenne anche la scorsa estate. I tamponi processati sono 233.553 (ieri 75.010) con il tasso di positività che sale dall'11,3% al 12%. I decessi sono 70, come ieri. Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.089. Le terapie intensive sono 2 in più (ieri -1) con 16 ingressi giornalieri, e sono in tutto 219. Nei reparti ordinari si contano invece 111 pazienti in meno (ieri +42), per un totale di 4.342.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare