Coronavirus, in Sicilia crescono i contagi: 3.737 nuovi casi e 17 vittime. E' al quarto posto per i contagi

In Italia, complessivamente i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 43.084. Ieri i contagiati erano stati 11.976

Redazione

Sono 3.737 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 20.870 tamponi processati. Ieri erano 710. Il tasso di positività è al 16%%, in aumento rispetto al 12% ieri. La Sicilia è al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 126.242 con un decremento di 3.049 casi. I guariti sono 6.769 e 17 le vittime, che portano il totale dei decessi a 11.834. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 851, 8 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 42, uno in meno rispetto a ieri.

In Italia, complessivamente i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 43.084. Ieri i contagiati erano stati 11.976. Le vittime sono 177, in aumento rispetto alle 113 di ieri. Il tasso è al 15,8%, come ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 272.495 tamponi. Sono invece 331 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.816, cioè 236 in meno rispetto a ieri.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.018.327, ovvero 35.840 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.368.480 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 173.426. I dimessi e i guariti sono 20.176.727 con un incremento di 78.741.



