Coronavirus, in Sicilia cresce ancora la curva: 201 nuovi contagi, a Caltanissetta e Ragusa la metà dei casi

eri erano stati 219 i nuovi casi su 11.850 tamponi processati, il tasso di positività sale all'1,8%

Redazione

09 Luglio 2021 17:40

Sale ancora la curva in Sicilia: sono 201 i nuovi casi nelle ultime 24 ore su 9.999 tamponi processati e l'indice di positività si attesta al 2% (ieri era 1,8%). È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 219 i nuovi casi su 11.850 tamponi processati, il tasso di positività sale all'1,8%. Nessun nuovo ricovero ne dimissione, mentre si registra una nuova vittima in Sicilia; sono 148 i guariti. Rispetto a venerdì della scorsa settimana c'è un 75% di nuovi casi in più, a fronte di un 26 per cento in meno di tamponi eseguiti. La Sicilia è seconda alla Lombardia per nuovi casi (240 su 32.953 test) e terza per indice di positività, dietro a Molise (2,4%) e Calabria (2,3%). Attualmente ci sono 3.509 positivi, di cui 128 ricoverati in ospedale (ordinari), 20 in terapia intensiva e 3.361 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 223.418, mentre i decessi a 5.988. Da inizio pandemia sono state 232.915 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.

A livello provinciale, sono 17 i nuovi positivi registrati a Palermo, 5 a Messina, 14 a Catania, 12 a Siracusa, 34 a Ragusa, 8 a Enna, 77 a Caltanissetta, 10 ad Agrigento e 24 a Trapani. A livello nazionale, sono 1.390 i positivi, ieri erano stati 1.394. Sono invece 25 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 13. Sono, invece, 196.922 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 174.852. Il tasso di positività è dello 0,7%, in lieve calo rispetto allo 0,8% di ieri.(Gds.it)



