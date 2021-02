Cronaca 486

Coronavirus, in Sicilia continua il calo dei contagi: 478 positivi in più e 22 decessi

In calo i nuovi casi di Covid anche in Italia, che risentono come sempre dei pochi tamponi post-weekend. Sono 7.970 e 307 le vittime

Redazione

08 Febbraio 2021 18:33

Ancora in calo i numeri del Coronavirus in Sicilia: oggi sono 478 i nuovi contagi su 22.446 tamponi processati tra molecolari e test rapidi. Il tasso di positività resta basso ed è al 2,1%. In calo anche le vittime, oggi 22. Negli ospedali situazione pressoché stabile con sei ricoverati in meno nei reparti ordinari e tre in più in rianimazione.Ad oggi sono 142.032 i siciliani colpiti dal virus, 2.704 i deceduti e 99.396 i guariti (+533 in data odierna). Gli attuali positivi sull'isola sono 38.932 di cui 37.559 in isolamento domiciliare, 1.192 ricoverati in regime ordinario e 181 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: 137 a Palermo, 117 a Messina, 107 a Catania, 55 a Siracusa, 21 a Trapani, 18 a Caltanissetta, 13 a Ragusa, 6 ad Agrigento e 4 a Enna.

In calo i nuovi casi di Covid anche in Italia, che risentono come sempre dei pochi tamponi post-weekend. Sono 7.970, contro gli 11.641 di ieri. Con 62mila tamponi in meno, 144.270. Il tasso di positività è comunque in lievissimo calo, da 5,6 a 5,5%. I decessi nelle 24 ore sono 307 (ieri 270), per un totale di 91.580.

In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 36 in più (ieri -3), con 139 ingressi del giorno, e sono 2.143 in tutto, mentre i ricoveri ordinari crescono di 261 unità (ieri -142), 19.527 in totale. Anche questi dati risentono del fattore domenica, giornata in cui le dimissioni sono più basse rispetto ai giorni feriali.

La regione con più casi giornalieri è l’Emilia Romagna (+1.273, da giorni in crescita), seguita da Campania (+1.189, altra regione con dati da monitorare), Lombardia (+895), Lazio (+782) e Toscana (+523). I casi totali da inizio epidemia sono 2.644.707. I guariti sono 15.082 (ieri 11.380), per un totale di 2.133.523. Ancora in diminuzione il numero delle persone attualmente positive, 7.420 in meno (ieri -10), che scende a 419.604. Di questi, sono in isolamento domiciliare 397.934 pazienti, 7.717 meno di ieri. (Piero Vassallo, Gds.it)



