Coronavirus in Sicilia, contagi in calo: i nuovi casi sono 8.521, aumentano i ricoveri

È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.292 i nuovi casi

Redazione

16 Gennaio 2022

Sono 8.521 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia su 47.578 tamponi processati e l'indice di positività è al 17,9% (18,8% ieri). È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.292 i nuovi casi. Scendono i decessi, sono 37 nelle ultime 24 ore di cui tutti dei giorni precedenti tranne uno. Salgono i ricoveri: +11 in terapia intensiva e +17 in regime ordinario. I guariti sono stati 1.136. Attualmente ci sono 173.689 positivi, di cui 1.348 ricoverati in regime ordinario, 168 in terapia intensiva e 172.173 in isolamento domiciliare. I decessi salgono a 7.915, mentre i guariti a 341.018. A livello provinciale, sono 2.394 i nuovi positivi a Palermo, 2.354 a Catania, 581 a Messina, 791 a Siracusa, 421 a Trapani, 609 ad Agrigento, 703 a Ragusa, 510 a Caltanissetta e 158 a Enna.

Attualmente ci sono 2,5 milioni di italiani positivi al Coronavirus. Sono 149.512 i nuovi casi in Italia, in calo rispetto ai 180.426 di ieri e di poco inferiori a una settimana fa (155.659 su 993.201 tamponi con un tasso di positività del 15,7%). Stavolta i tamponi sono 927.846, con un tasso che sale al 16,1% (+1,3% rispetto a ieri). I decessi sono 248 (ieri 308), per un totale di 141.104 vittime dall’inizio dell’epidemia. In rialzo le terapie intensive, 14 in più (ieri -2) con 128 ingressi del giorno (ieri 141) per un totale di 1.691; i ricoveri ordinari sono 349 in più (ieri +351), 18.719 in tutto.(Gds.it)



