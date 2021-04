Cronaca 1155

Coronavirus, in Sicilia contagi in calo: 875 nuovi casi e 10 vittime. Diminuiscono anche i ricoveri

Anche sul fronte nazionale calano i nuovi casi di Covid: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 12.694. I decessi sono 251

18 Aprile 2021 18:26

Torna sotto quota mille il numero di contagi da Coronavirus giornalieri in Sicilia: sono 875 i casi registrati nelle ultime 24 ore su 16.558 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 5,3%. Rispetto a domenica scorsa si registra un calo dei contagi del 22%, un primo segnale di miglioramento rispetto al trend delle ultime settimane. Torna a calare anche il numero delle vittime, quelle odierne sono 10 secondo il consueto bollettino. I guariti sono invece 584 mentre negli ospedali si trovano meno ricoverati rispetto a ieri: 1.212 quelli nei reparti Covid (un saldo di -4 nelle ultime 24 ore) e 187 quelli in terapia intensiva (due pazienti in meno rispetto al bollettino del sabato), con 7 ingressi giornalieri in rianimazione. Dati confortanti se si pensa che come di consueto la domenica, e in generale nei festivi, le dimissioni dagli ospedali sono sempre inferiori a quanto avviene nei giorni feriali.

Per quanto riguarda i numeri delle province, Palermo fa registrare oggi 246 contagi, Catania 206, Siracusa 93, Messina 79, Ragusa 76, Caltanissetta 69, Agrigento 53, Trapani 33 e infine Enna è la meno colpita con 20 nuovi casi. Da inizio pandemia sono stati 195.519 i siciliani colpiti dal virus, 5.162 i morti e 164.599 i guariti. Gli attuali positivi nell'Isola sono 25.758 (+281 rispetto a ieri), di cui 24.359 (+287) in isolamento domiciliare obbligatorio. Anche sul fronte nazionale calano i nuovi casi di Covid: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 12.694 a fronte dei 15.370 di ieri; in diminuzione i tamponi (230.116 oggi contro i 331.734 di ieri) per cui il tasso di positività sale al 5,5% ma è inferiore di quasi un punto percentuale rispetto al 6.4% di domenica scorsa. In discesa invece il numero dei morti, sono 251 rispetto ai 310 registrati ieri, per un totale dall’inizio della pandemia di 116.927.

In diminuzione la pressione sulle strutture ospedaliere: in terapia intensiva ci sono 3.311 pazienti (29 in meno rispetto a ieri, mentre sono 163 gli ingressi del giorno, stessa cifra di ieri), i ricoverati con sintomi sono 23.648 (452 in meno rispetto a ieri). Il numero di persone in isolamento domiciliare sono ad oggi 477.652 (ieri 477.868); il totale di attualmente positivi è di 504.611 (in calo di 697 rispetto a ieri). I casi totali dall’inizio della pandemia sono 3.870.131 (alla data di ieri erano 3.857.443). (Piero Vassallo, Gds.it)





