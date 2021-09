Cronaca 547

Coronavirus in Sicilia, contagi e ricoveri in calo: i nuovi casi sono 464

Scende ulteriormente l'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che adesso è a quota 77

Redazione

24 Settembre 2021 18:01

Torna nuovamente sotto quota 500 il numero di nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore: oggi sono 464 su 13.504 tamponi, con un tasso di positività del 3,4%. Prosegue il calo della curva epidemiologia nell'Isola, dove si registrano altre 13 vittime del virus (3 del 23 settembre, 5 del 22 settembre, 1 del 12 settembre, 1 del 5 settembre e le altre risalenti ad agosto e luglio) e 1.299 guariti. Scende ulteriormente l'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che adesso è a quota 77.

Si svuotano ulteriormente gli ospedali siciliani, che sembrano aver superato la fase critica: 543 i ricoverati in area medica (-31 rispetto a ieri) e 80 posti letto occupati in terapia intensiva (-2) con 6 nuovi ingressi in rianimazione. Le percentuali di occupazione sono rispettivamente al 14.6% e al 9%, dunque al di sotto della soglia da zona gialla. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Catania 186, Palermo 98, Siracusa 71, Trapani 52, Ragusa 22, Caltanissetta 17, Agrigento 13, Messina 5, Enna 0.

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 3.797 con 277.508 tamponi e un tasso di positività all’1,4%. I decessi nelle 24 ore sono 52 per un totale di 130.603 vittime da inizio epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 16 in meno (ieri -8) con 35 ingressi del giorno, e scendono a 489, mentre i ricoveri ordinari sono 97 in meno (ieri -146), 3.553 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia con 488, seguita proprio dalla Sicilia, poi Veneto (+428), Lazio (+361) e Campania (+348). I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 4.653.696. I guariti sono 5.265 (ieri 5.466) per un totale di 4.419.537. Ancora in calo il numero degli attualmente positivi, 1.527 in meno (ieri -1.476) che scendono a 103.556. Di questi, sono in isolamento domiciliare 99.514 pazienti.(Piero Vassallo, Gds.it)



